Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Kış turizminin önemli kayak merkezlerinin başında olan Kartalkaya, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen kayak severlere hizmet verirken, ilimizin bir kayak spor takımının olmaması kafaları karıştırdı. Bolu’da yaklaşık 5 ay kış sezonu yaşanırken, bu durumdan faydalanmak isteyen Kemal Başaran 1968 yılında Boluspor Kayak İhtisas Kulübünü kurmuş ve faaliyete geçirmiştir.

Bu dönemde sayıları az olsa da Boluspor takımının kayak sporcuları çeşitli müsabakalara katılarak madalyalar almış. Ne var ki yıllar sonra bu kulüp bilinmeyen bir nedenle kapatılarak, kış ve kayak turizmin cenneti konumunda bulunan Bolu’ya bu yakışmamıştır. Şimdi merak konusu olan bu kulübün neden kapatıldığı ve spor cenneti olması için çeşitli çalışmaların yapıldığı ilimizde bir kayak takımının bulunmaması da ayrıca merak konusu haline geldi.