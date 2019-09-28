Boluspor kazanmayı unuttu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige kötü bir başlangıç yapan, Ziraat Türkiye Kupası’na da veda eden Boluspor, yeniden çıkış yakalamak ve alt sıralardan kurtulmak adına büyük umutlarla çıktığı, bütün şartların iyi olduğu maçta İstanbulspor’a 2-1 mağlup oldu. Bir penaltıdan yararlanamayan Boluspor forvetlerine İstanbulspor savunması maç boyunca fırsat vermezken, ekibimizin tek sayısı son saniyede geldi. Konuk ekip ise 5 ve 56. Dakikalarda iki kez Boluspor filelerini sarstı.

Taraftarlar sahayı terk etti

Karşılaşmanın 83’üncü dakikasında Boluspor taraftarları sahayı terk etti. Oynanan kötü futbolun ardından futbolculara tepki gösteren kırmızı beyazlılar büyük umutlarla geldiği mücadelenin 83’üncü dakikasında tribünleri terk ederek bir anda stadı bomboş bıraktı.

İlk 11’ler:

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Melih Okutan (Cumali Bişi), Poepon, Bilal Kısa (Mustafa Eskihellaç), Seth, Hakan Arslan, Nascimento, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

İstanbulspor: Alperen Uysal, Eslem Öztürk, Ali Dere (Oğuzhan Akgün), Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Yılmaz (Diouf), Onur Ergün, Aldin Cajij (Berkay Görmez), Oğuzhan Berber, Atchom, Muhsin Yıldırım, Ali Eytemur

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma Boluspor’un vuruşları ile başladı.

4’üncü dakikada Boluspor savunmasının yaptığı büyük hatayı değerlendiren Cajij, İstanbulspor’u 1 – 0 öne geçiriyor.

9’uncu dakikada Boluspor’un yakaladığı atakta ceza sahası alanının dışından Melih Okutan’ın dışından çektiği şutu rakip kaleci tutmayı başardı.

Karşılaşmanın 3’te 1’lik süresi tamamlanırken, Boluspor’ geriye düştüğü andan bu yana oyuna üstünlük kurdu.

Boluspor karşılaşmanın 35’inci dakikasında penaltı kazandı. Penaltıyı Poepon kullanacak.

36’ncı dakikada Atchom itirazları yüzünden sarı kart gördü.

36’ncı dakikada Boluspor’da Peopon’un kullandığı penaltıyı, kaleci Alperen tutmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 2 dakika ilave edildi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Melih Okutan’ın yaptığı ortayı Poepon değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı İstanbulspor’un vuruşları ile başladı.

50’inci dakikada Boluspor’da Dodo, sarı kart gördü.

55’inci dakikada İstanbulspor’un yakaladığı kontra atağı Ali Dere gole çevirmeyi başardı.

58’inci dakikada İstanbulspor’da Ali Dere kenara alınırken, Oğuzhan Akgün oyuna dahil oldu.

62’nci dakikada Boluspor’da Bilal Kısa kenara alınırken yerine Mustafa Eskihellaç girdi.

66’ncı dakikada Boluspor’da Burak Bekaroğlu hakeme yaptığı itirazlar nedeni ile sarı kart gördü.

67’nci dakikada Boluspor’da Yusuf Mert Tunç sarı kart gördü.

69’uncu dakikasında Boluspor Melih Okutan oyundan alınırken, Cumali Bişi oyuna dahil oldu.

70’inci dakikada Boluspor’un duran top organizasyonunda Mustafa Durak’ın şutu yandan az farkla dışarı çıktı.

82’nci dakikada Boluspor’da Dodo yerine Umut Gündoğan oyuna dahil olduç

82’nci dakikada İstanbulspor’da İbrahim Yılmaz yerine Diouf oyuna dahil oldu.

Bolusporlu taraftarlar sahayı terk etti.

87’nci dakikada İsmail Konuk rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

87’nci dakikada Cajij oyundan alınırken, Berkay Görmez oyuna dahil oldu.

90+3’üncü dakikada Rydell Poepon golü atarak maçın skorunu belirledi.

Boluspor 1 – 2 İstanbulspor