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Boluspor Keçiören deplasmanında

Beypiliç Boluspor TFF 1. Lig’in 5. haftasında deplasmanda Ankara ekibi Keçiörengücü’ne konuk olacak. Perşembe günü saat 17.00’da başlayacak mücadele TRT Türk ve Bein Max 2 kanallarından naklen yayınlanacak.

Boluspor Keçiören deplasmanında

TFF 1. Ligin 5. haftasında hafta içi mücadelesinde kırmızı beyazlı ekibimiz Başkent temsilcisinin konuğu olacak. Osmanlı Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Murat Erdoğan düdük çalacak. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Sezgin Çınar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Kırmızı beyazlı ekibimiz ligde oynadığı 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Boluspor Pazar günü sahasında oynadığı Kocaelispor maçını 2-0 kazanarak bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ankara temsilcisi Keçiörengücü ise oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Geçtiğimiz sezon oynanan 2 müsabakayı da Keçiörengücü 1-0 ve 2-0 ‘lık skorlarla kazandı.

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