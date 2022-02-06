Boluspor Kocaeli deplasmanında



Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1. Lig’de 22. haftada Tuzlaspor maçının hava koşulları nedeni ile ertelenmesinden sonra, ardından lige verilen milli maç arasının ardından kırmızı beyazlı ekibimiz Ligin 23. haftasında deplasmanda Kocaelispor’a konuk olacak. Kocaeli Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Can Cengiz düdük çalacak. Cengiz’in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Kemal Mavi yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Barkın Kara olacak.

Kırmızı beyazlı ekibimiz ligde oynadığı 19 müsabakada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak maç eksiği ile topladığı 24 puanla ligde 13. sırada bulunuyor.

Kocaelispor ise oynadığı 21 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak topladığı 24 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.

32. Randevu

Tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 31 müsabakada Boluspor 10 maçta kazanan taraf oldu. Kocaelispor’da 10 galibiyet alırken, 11 mücadele ise berabere bitti.

Sezonunun ilk yarısında oynanan müsabakada Boluspor Kendi sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini Bertu ve Kassongo attı.