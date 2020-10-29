Boluspor Kritik Virajda

Haber: Volkan Yılmaz

7 haftada sadece 3 puan alarak küme düşme hattında yer alan temsilcimiz Beypiliç Boluspor kötü gidişatı bitirmek ilk galibiyete ulaşmak için bugün saat 16.00’da Bursaspor ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Yeni antrenör Reha Erginer ile geçen haftayı 1 puanla kapatan kırmızı-beyazlılar galibiyet için bu kente hareket etti. Dün yaptığı ter idmanı sonrası Bursa’ya giden Beypiliç Boluspor’da cezalı Bekir Yılmaz ve sakatlığı süren Poepon maç kadrosunda yer almayacak. Maça transfer tahtasını açtırmada sıkıntı yaşayan Bursaspor ise gençlerden ağırlık bir kadroyla çıkacak. Yeşil-beyazlılarda iki önemli isim Serdar Özkan ve Sedat Dursun kadro dışı bırakıldığı takımlarını yalnız bırakan isimler olacak. TRT Spor ve Bein Max 1’den naklen yayınlanacak olan maçı Sarper Barış Saka yönetecek.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 15:41