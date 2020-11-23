Boluspor Kupa Macerasında

Haber: Erdal Tanrıverdi

Beypiliç Boluspor ile Kahramanmaraşspor’u karşı karşıya getirecek olan mücadele saat 14.30’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Ligde Ankaraspor’u yenerek ilk galibiyetini alan ve moral bulan kırmızı-beyazlılar rakibini yenerek 5.tura çıkmak için sahada yer alacak. Koronavirüs nedeniyle çok sayıda isimden mahrum olarak maçı oynayacak olan kırmızı-beyazlılar bu maçı da kazanarak ligdeki 11.hafta mücadelesi öncesi iyi bir hava yakalamanın peşinde olacak. 2.Lig Beyaz grupta tek galibiyeti bulunan ve 14.sırada yer alan rakip takım da sıkıntılı bir durumda. Kahramanmaraşspor da bu maçı kazanarak moral bulmak için mücadele edecek. Televizyondan yayınlanmayacak olan mücadeleyi Şevket Teker yönetecek. Teker’in yardımcılıklarını Mustafa Han ve Uğur Erdoğan yapacak. Mücadelenin 4.hakemi ise Emre Bulut olacak.