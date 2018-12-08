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    • Boluspor kupada çok rahat

    Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme turu ilk maçında Spor Toto 1.Ligde mücadele eden temsilcimiz Van Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktığı mücadeleden 5-1 galip ayrılarak ikinci maç öncesi büyük avantaj sağladı.

    05 Aralık 2018 Çarşamba 21:41
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    Boluspor kupada çok rahat

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turunun ilk maçında kendi sahasında Van Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden Boluspor ilk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada attığı goller ile rakibi 5-1 yenmeyi başardı.

    Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Van BBSK karşısına; Gökhan Köstereli, Uğur, Dimov, Berkay, Mutlu, Burak, Sebaihi, Umut, İsmail Haktan, Batuhan, Özgür Can on biri ile çıktı.Kırmızı beyazlıların yedek kulübesinde, Sabri, Bentley, Etoundi, Guido, Hayrullah, Ümit yer aldı.Boluspor'un gollerini 54'üncü dakikada Mutlu Güler, 57 ve 75'te Batuhan Altıntaş, 78'de Haktan Odabaşı ile 82'de Sebaihi attı. Van temsilcisinin tek golünü ise 81'inci dakikada Mesut Saray kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Çarşamba günü Van'da oynanacak.

    İlk yarısı golsüz sona eren maçta kırmızı beyazlılar ikinci yarıya daha iyi başlayan taraf oldu.Boluspor maçın 54’üncü dakikasında Van Büyükşehir Belediyespor karşısına öne geçti. Ani gelişen Boluspor atağında top son olarak Mutlu Güler’in önünde kaldı. Genç oyuncu topu filelere göndermekte zorlanmadı.Boluspor maçın 57’inci dakikasında farkı 2’ye çıkardı. Umut’un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Batuhan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Boluspor skoru 2-0’a taşıdı.Boluspor, 75’inci dakikada skoru 3-0’a taşıdı. Sağ kanattan Uğur Akdemir’in ortasında İsmail Haktan ile verkaç yapan Batuhan yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Boluspor, 76’ıncı dakikada ikinci oyuncu değişikliğini yaptı. Mutlu oyundan çıktı, Guido oyuna girdi.Boluspor, 78’inci dakikada 4’üncü golü buldu. Sol kanattan Guido’nun yaptığı ortaya ilk pozisyonda vuran Umut’un şutu kaleciden döndü dönen topu İsmail Haktan ağlara gönderdi. Boluspor son oyuncu değişikliğini 79’uncu dakikada yaptı. Burak oyundan çıktı, Bentley oyuna girdi.Van Büyükşehir Belediyespor maçın 81’inci dakikasında farkı 3’e gönderdi. Mesut arka direkte bomboş kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. Bu golle skor 4-1’e geldi.Maçın 82’inci dakikasında Boluspor farkı tekrar 4’e çıkardı. Uğur ceza sahasına girer girmez sert vurdu, direğe çarpan top Sebaihi’nin önünde kaldı. Sebaihi, topu boş kaleye göndermekte zorlanmadı. Skor bu golle 5-1’e geldi. Bu sonuçla Boluspor ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde ederken, ligde kötü geçen haftaların ardından moral kazandı. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 gün sonra Van'da oynanacak. 

    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupası, 5.Eleme, Turu

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