Boluspor Kupada Moral Arıyor

Haber: Birol Ertunç

Lige kötü bir giriş yapan Boluspor ile lider Ümraniyespor karşısında 3 puanı kaçırmıştı. Çıkış için galibiyete ihtiyaç duyan ekibimiz bugün saat 14.00’te Payasspor ile kupa maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele Payas İlçe Stadı’nda oynanacak. Boluspor’un çiçeği burnunda Teknik Direktörü Osman Özköylü’nün kupa maçında sahaya ligde az şans bulan isimlerle çıkması bekleniyor. Ligde ilk 5 haftada galibiyetle tanışamayan ve düşme potasında yer alan Boluspor bu mücadeleye çıkış maçı olarak bakıyor. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan galip dönerek tur atlamanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve öğle saatlerinde Payas’a hareket etti. Boluspor’da Seth’in sakatlığı geçerken, Gökhan Sazdağı, Ozan Evrim Özenç ve Cumali Bişi’nin sakatlıkları sürüyor. Kırmızı-beyazlılar Payasspor ile geçen sene de aynı turda eşleşmiş, Bolu’da oynanan maçı 4-1 kazanarak 4.tura çıkmıştı.