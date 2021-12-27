Boluspor kupada Trabzon deplasmanında

Haber: Uğur Balaban

Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor 5. Turunda Kırmızı beyazlı ekibimiz Süper Ligin lideri Trabzonspor’a konuk oluyor. Boluspor'un kuruluş yıldönümünde Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele 18.30'da başlayacak. Kırmızı beyazlı ekibimiz Boluspor kupada 3. Turda Çarşambaspor’u 1-0, 4.turda 52 Orduspor takımını 4-2’lik skorlarla eleyerek kupada Trabzonspor’un rakibi oldu. Kupada statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek

29 yıl sonra ilk kez rakip oldular

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turunda Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor Boluspor karşılaşması 29 yıl sonra iki takımın yeniden karşılaşmasına sahne olacak. En son 19 Nisan 1992 yılında resmi bir maçta karşılaşan iki ekibin son mücadeesinde golsüz eşitlik alınırken, iki takım toplamda 42 kez kozlarını paylaştılar. Trabzonspor'un 19, Boluspor'un 9 kez kazandığı tarihi rekabette 14 kez beraberlik yaşandı. Boluspor'un süpe ligden küme düştüğü 1992 yılından bu yana birbirlerini hiç görmeyen iki ekip Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turunda yıllar sonra resmi bir maçta yeniden karşılaşacaklar.