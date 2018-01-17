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17 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Boluspor kupaya veda etti

    Boluspor Ziraat Türkiye Ziraat Türkiye Kupası son 16 eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Süpre lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor’a 1-0 yenilerek kupaya veda etti.

    17 Ocak 2018 Çarşamba 15:34
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    Boluspor kupaya veda etti

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 eleme turu rövanş maçında Manisa 19 Mayıs stadyumunda Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor’a konuk oldu. Mustafa Öğretmenoğlu’nun yönettiği maça etkili başlayan taraf TM Akhisarspor oldu. Boluspor kalesini maçın başından bu yana ablukaya alan yeşil siyahlı takım 38’nci dakikada Melih’in hava topu mücadelesinde Mustafa Yumlu’ya yaptığı faul sonrası penaltı vuruşu kazandı. TM Akhisarspor’da penaltı vuruşu için topun başına yeni transfer Yevgen Seleznov geçti. Seleznov, topu kaleci Ertuğrul’un sağından ağlara göndererek takımını 39’ncu dakikada 1-0 öne geçirdi. İlk Yarıda başka önemli pozisyon olmadı ve yeşil siyahlılar soyunma odasına 1-0 önde gitti.

    BORA KALESİNDE DEVLEŞTİ

    İkinci yarıya iki takımda birer oyuncu değiştirerek başladı. Boluspor özellikle Poepon ve Guido Koçer ile bir çok gol pozisyonuna girdi. Fakat TM Akhisarspor’un kaleci Bora Körk kalesinde adeta devleşerek gole izin verdi. İkinci yarı boyunca rakip kalede etkili olmasına rağmen Boluspor turu getirecek golü bir türlü bulamadı. İkinci yarıda iki takımda gol bulamayınca karşılaşma TM Akhisarspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu skorla Boluspor kupaya veda ederken, TM Akhisarspor adını çeyrek finale yazdırdı.

    Stad: Manisa 19 Mayıs

    Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebe ( 1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok ( 2. Yardımcı Hakem), Alper Çetin (4. Hakem)

    İlk 11’ler

    Teleset Mobilya Akhisarspor: Bora Körk, Eray Ataseven, Aykut Çeviker(Sissoko Dk 46), Muğdat Çelik, PauloHenriquue, Lopes, Ömer Bayram, YevgenSeleznov ( Soner Aydoğdu Dk 62), Mustafa Yumlu, Olcan Adın (Bilal Kısa Dk 77), Caner Osmanpaşa

    Boluspor: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, MamadouDiarra, Özgür İleri ( Sefa Yılmaz Dk 77), Poepon, Guido Koçer, Melih Okutan(Mustafa Durak Dk 46) , PedroFranco, AndreSantos ( İrfan Başaran Dk 63), Yusuf Emre Gültekin, Caner Cavlun

    Sarı Kartlar: Yusuf Emre Gültekin(Boluspor Dk.18), Andre Santos (Bolusapor Dk 43), Göksu Alhas ( Boluspor Dk. 52), Guido Koçer (Boluspor Dk 90) Ömer Bayram (TM Akhisarspor Dk 21), Aykut Çeviker (TM Akhisarspor Dk 41), Eray Ataseven ( TM Akhisarspor Dk. 66) Soner Aydoğdu (TM Akhisarspor Dk 86)

    Kırmızı kartlar:

    Goller: Seleznov (TM Akhisarspor Dk.39)

    Maçtan Dakikalar:

    Karşılaşma TM Akhisarspor’un vuruşuyla başladı.

     2’inci dakikaTM Akhisarspor’da Olcan Adın’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta Paulo’nın kafa vuruşunda top az farkla üst direkten auta çıktı.

    6’cı dakika TM Akhisarspor’da Olcan Adın’ın ceza sahasına yakın mesafeden kullandığı frikikte top dışarı çıktı.

    11’inci dakika TM Akhisarspor’da ceza sahası içine sağ kanattan giren Mıguel Lopes’in şutunu kaleci Ertuğrul uzaklaştırdı.

    16’ncı dakika Boluspor’da Göksu Alhas’ın sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa kafa vuran Guido Koçer’in şutu defans çarparak kornere çıktı.

    18’nci dakika Boluspor’da Yusuf Emre Gültekin orta sahada rakibine yaptığı faul sonrasında maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

    21’nci dakika TM Akhisarspor’da Ömer Bayram, Poepon’a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

    36’ıncı dakika Akhisarspor’da Lopes’in ceza sahasına girer girmez vurduğu şut kaleci Ertuğrul’un kucağında kaldı.

    38’nci dakika TM Akhisarspor, Olcan Adın’ın ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta hava topu mücadelesinde Melih’in Mustafa Yumlu’ya yaptığı faul sonrası penaltı vuruşu kazandı.

    39’ncı Dakika TM Akhisarspor yeni transferi Seleznov’un kullandığı penaltı vuruşu ile 1-0 öne geçti.

    41’nci dakika TM Akhisarspor’da Aykut Çeviker, Poepon’a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

    43’ncü dakika Boluspor’da Andre Santos, Ömer Bayram’a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

    İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

    İlk Yarı sonucu: TM Akhisarspor 1 Boluspor 0

    Maçın ikinci yarısı Boluspor’un vuruşu ile başladı.

    İkinci yarının başında iki takımda birer oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. TM Akhisarspor’da Aykut Çeviker kenara gelirken Sissoko oyuna girdi. Boluspor’da ise Melih Okutan kenara gelirken Mustafa Durak oyuna girdi.

    51’nci dakika Boluspor’da Mustafa Durak kaleye çok uzak bir mesafeden vurduğu şut kalecinin kucağında kaldı.

    52’inci dakika Boluspor’da Göksu Alhas rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

    57’inci dakika Boluspor’da Poepon’un ceza sahası dışından vurduğu sert şutu kaleci zorlukla uzaklaştırdı.

    58’inci dakika Boluspor’da Andre Santos’un ceza sahası içine yaptığı ortada topa vuran Poepon’un şutu kalecinin kucağında kaldı.

    62’inci dakika TM Akhisarsapor’da Seleznov oyundan çıkarken yerine Soner Aydoğdu girdi.

    63’üncü dakika Boluspor’da Andre Santos çıkarken yerine İrfan Başaran oyuna girdi.

    66’ıncı dakika TM Akhisarspor’da Eray Ataseven rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

    77’inci dakika TM Akhisarspor’da Olcan Adın oyundan çıkarken yerine Bilal Kısa girdi.

    77’inci dakika Boluspor’da Özgür ileri çıkarken yerine Sefa Yılmaz oyuna girdi.

    78’inci dakika Boluspor’da Mustafa Durak’ın sol kanattan açtığı ortaya uçan kafa vuran Guido Koçer’in vuruşunu kaleci ayaklarıyla kurtardı.

    85’inci dakika TM Akhisarspor’da Bilal Kısa’nın ceza sahası içinden çektiği sert şutu kaleci kurtardı.

    86’ncı dakika TM Akhisarspor’da Soner Aydoğdu sarı kart gördü.

    90’ıncı dakika Boluspor’da Guido Koçer sarı kart gördü.

    Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

    TM Akhisarspor maçı 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Ziraat, Türkiye, Ziraat, Türkiye

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