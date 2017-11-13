Haber: Esra ÖZTÜRK

TFF Gelişim Ligi Elit U – 16 Ligi 3.grupta yer alan Boluspor U-16 takımı ligin 8.haftasında sOsmanlıspor U – 16 takımını konuk etti. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 2 Sahada oynanan mücadeleyi Boluspor takımı Erdem(2), ve Serhat’ın golleriyle 3-2 kazandı. Boluspor bu galibiyetle puanını 15’e çıkararak liderliğe yükselirken Osmanlıspor FK ise 11 puanla 5.sırada kaldı. Boluspor U – 16 takımı ligin 9.haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına giderken, Osmanlı Futbol Kulübü ise sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak. Maça Boluspor U – 19 takımı etkili başladı. Maçın 18.dakikasında Boluspor’lu Erdem’in ceza sahası dışından kullandığı frikik ağlarla buluştu. Bu golle Boluspor U – 16 takımı maçta 1-0 öne geçti. Farkı artırmak isteyen Boluspor rakip kalede baskılarını artırarak aradığı golü buldu. Maçın 32. dakikasında Boluspor’lu Serhat’ın sol kanattan çektiği şutta kaleci Hamit’in müdahalelerine rağmen top ağlarla buluştu. Mücadelede Boluspor skoru 2-0’a getirdi. Maçın 44.dakikasında Boluspor’lu Yusuf Samet’in çektiği şutu kaleci Hamit son anda uzanarak topu kurtardı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Boluspor’un 2-0 üstünlüğü ile girildi. Maçın 46.dakikasında Osmanlıspor rakip kaleye etkili gelmeye başladı. Sağ kanattan gerçekleşen etkili pozisyonda Furkan Pehlivan’ın şutu az farkla auta çıktı. Osmanlıspor gol bulmak için etkili olmaya başladı. Maçın 61.dakikasında sağ kanattan gerçekleştirilen pozisyonda Mehmet Kürşat topu ağlara gönderdi. Osmanlıspor U – 16 takımı maçta durumu 2-1’e getirdi. Osmanlıspor takımı bulduğu golden sonra beraberlik için rakip kalede baskısını hızlandırdı. Maçın 71.dakikasında Osmanlıspor’lu Furkan Pehlivan’ın ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu ve maçta durum 2-2 eşitlik yakalandı. Maçın 73.dakikasında Osmanlıspor takımından Yiğit rakibinin karnına bastığı için direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi avantajını kullanarak öne geçmek isteyen Boluspor takımı gol bulmak için rakip kalede etkili olmaya çalışıyor. Maçın 76.dakikasında Boluspor’lu Erdem orta sahadan çektiği şut ağlarla buluştu. Erdem kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek maçta Boluspor’u 3-2 öne geçirdi. Maçın son dakikalarında Osmanlıspor’dan Berk Anıl yaptığı sert müdahale sonucu kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı Boluspor takımı 3-2 kazandı.

Stad: Karaçayır Sentetik 2

Hakemler: Sinan Yılgüldüz, Hakan Erkan, Koray Doğansoy

Boluspor U – 16: **Bedirhan, ** Mert Karakaya, ** Mert Özer, ** Muharrem Salih, ** Eren, ** Uğur Kaan, **Erdem, ** Fatih, ** Berkcan, ** Yusuf Samet, ** Serhat

Osmanlıspor FK. U – 16: ** Hamit, ** Enes, ** Furkan Eliaçık, ** Kerem, ** Fatih, **Fahrettin Berk, ** Buğra, ** Mehmet Burak, ** Furkan Pehlivan, ** Furkan Çelikbacak, ** Berkay Anıl

Goller: 18.dk. – 76.dk. Erdem, 32dk.Serhat ( Boluspor U – 16), 61.dk. Mehmet Kürşat, 71.dk. Furkan Pehlivan ( Osmanlıspor U – 16)

Kırmızı Kartlar: 73.dk. Yiğit, 80.dk. Berkay Anıl( Osmanlıspor U – 16)