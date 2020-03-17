Boluspor Ligde Kalabilecek Mi?

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor, TFF 1. Lig’de son 6 haftaya girerken 25 puan ile 15’inci sırada yer alıyor. Fırat Gül yönetiminde en son Bursaspor’dan ile deplasmanda 1-1’lik skor ile 1 puan alan kırmızı beyazlılar, ligin 29.haftasında kendi evinde Altınordu ile karşılaşacak. Altınordu maçından sonra deplasmanda Menemenspor’a konuk olacak olan Fırat Gül’ün öğrencileri, 31.haftada ise ligin lideri Hatayspor’u kendi evinde ağırlayacak. Bu maçlarda puan veya puanlar arayan Boluspor, 32.haftada konuk olacağı Fatih Karagümrük’den ise 3 puan almak için sahaya çıkacak. Ligde kalma mücadelesi adına kritik bir viraja giren Boluspor’un, Akhisarspor ve Eskişehirspor maçlarından alacağı skor ile ligde kalıp kalmayacağı belli olacak. Giray Bulak ile Play-Off’a kalmak için lige başlayan kırmızı beyazlılarda şuan takımın başında Fırat Gül bulunuyor. Akıllardaki tek soru ise Osman Özköylü’den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Fırat Gül yönetimindeki Boluspor, TFF 1. Lig’de kalabilecek mi?