banner133

banner101

08 Ekim 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • "Boluspor ligin en iyi takımlarından biri"

    Boluspor kulüp başkanı Necip Çarıkçı, lige verilen milli aranın Boluspor'a yarayacağını söyledi.

    05 Ekim 2017 Perşembe 10:22
    Bu haber 236 kez okundu

    Haber: Esra Öztürk

    Başkan Çarıkçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta ligin en güçlü takımlarından biri olan Altınordu ile karşılaştıklarını, bu karşılaşmayı kaybetmelerine rağmen hem kendilerinin hem de taraftarın oynanan futboldan memnun olduğunu ifade etti. Takımda sakatlığı bulunan 9 futbolcudan İshak Çakmak, Yusuf Emre ve Andre Santos'un durumunun düzeldiğini belirterek, diğer oyuncuların da en kısa sürede iyileşmesini beklediklerini söyledi

    Bursaspor ile hazırlık maçı yapılacak

    Çarıkçı, milli maç arasında hazırlık maçı yapacaklarını dile getirerek, "Pazar günü saat 17.00'de Bursa’da Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçta oynamayan oyuncuların maç kondisyonu büyük ihtimalle yerine gelecek. Lige hazırlanmak için verilen bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

    "İyi bir rekabet olacak"

    Ellerinde çok iyi kadro olduğunu vurgulayan başkan Çarıkçı, "Boluspor ligin en iyi takımlardan biri. Sakatlarımızın iyileşecek olması ve verilen milli ara Boluspor’a inşallah yarayacaktır." dedi.

    Verilen aradan sonra Ankaragücü ile karşılaşacaklarını anlatan Çarıkçı, şu anda takımın moralinin kötü olmadığını aktardı.

    Çarıkçı, "Kadromuzdaki oyuncularımız iyileştiği zaman iyi bir rekabet olacak. Bu rekabet Boluspor’a fayda getirecek. İyi yoldayız." ifadelerini kullandı.

    Bu haftada Melih Okutan'ı Ümit Milli Takım'a gönderdiklerini, bu başarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Kulüp, Başkanı, Necip, Çarıkçı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SINAV KARMAŞASINDA ÖĞRETMEN
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Mustafa Cop Mustafa Cop T.C.BOLU BELEDİYESİ/ 05/10/2017 TARİHLİ “MECLİS” İNDEN “NOTLAR”…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu SUİİSTİMAL BUNUN NERESİNDE?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel METAL YORGUNLUĞUNUN BİZLERE ETKİSİ
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUTLARI ANLAMAK
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Musul'u Ecdadınız Halifeye Sorun!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İYİ KÖTÜ ÇİRKİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz İki Farklı Boluspor
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR UN EN İYİ ONBİRİ …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İnancıyla taban tabana zıt yaşamak
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÖNCE İNANMAK GEREK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BAKIN SORUN NERDE ANLATAYIM;
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tozlu Raflar’ da Bolu
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • Nihal Eker Nihal Eker ÖFKE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayvanlar…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş CENAZE ARTİSTLERİ !
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Sezon başında Boluspor’a başarı dilerken
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur TAŞLIYAYLA GÖLETİ ve BÜYÜKSU HAVUZ ve GEZİNTİ MEKANLARININ SPOR TURİZMİNDEKİ YERİ
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109

    banner124