Boluspor Ligin Ortasında Kaldı

Haber: Gökhan Aksoy

İlk 9 haftada oldukça iyi sonuçlar alan ve liderlik maçına bile çıkan kırmızı beyazlılar yaşadığı sert düşüşe engel olamamış ve önce zirveden daha sonrada ilk altı potasından uzaklaşarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatmıştı. Kırmızı beyazlılar Orhan Kaynak yönetiminde son 3 maçta 7 puan toplayarak düşme hattından uzaklaştı ve ilk altı şansını azda olsa sürdürmeyi başardı. Boluspor son 3 maçında önce Balıkesirspor'u yendi, Gençlerbirliği ile berabere kalarak Karabükspor engelini 4 golle geçmeyi başardı. Ligin tam ortasında yer alan Boluspor 42 puanla 9'uncu sırada bulunuyor. Kırmızı beyazlılar ligde son 5 maçta ise 10 puan toplamayı başardı.