Boluspor liglerden çekiliyor mu

Haber: Esra Öztürk

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Edirnespor, Tenis Eskrim Dağcılık, Boluspor, Kepez Belediye, Mavişehir ve Yalova Belediye dışındaki bütün takımlar başvurusunu yaptığı TB2L için duyuru şöyle: 2019 -2020 sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L)'ne katılma süresinin dolmasının ardından, ligde takım sayısında oluşan eksilmenin giderilmesi adına lige katılım hakkı bulunan ve yeni katılmak isteyen takımlar için ek başvuru süresi başlamıştır.

Basketbol Müsabaka talimatının 23.5 maddesinde belirtilen kriterler esas alınmak suretiyle ve TBF Yönetim Kurulu kararıyla TB2L'ye katılım başvurusu yapacak takımlar lige davet edilebilecektir. Bu doğrultuda TB2L'ye katılım hakkı bulunan ekipler dışında katılım başvurusu yapmak isteyen kulüplerimizin aşağıda belirtilen koşulları yerine getirerek istenen evrakları en geç 26 Temmuz 2019 mesai saati bitimine kadar Erkek Ligleri Direktörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

TBF'nin Sakarya Büyükşehir Belediye ile Ankara DSİ'nin dışında bütün takımlar katılım için teminat yatırdığı TBL'ye ilişkin duyurusu da şu şekilde: “2019 2020 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi (TBL)'ne katılma süresinin dolmasının ardından, ligde takım sayısında oluşan eksilmenin giderilmesi adına Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 23.5 maddesi çerçevesinde ve talimatta belirtilen kriterler esas alınmak suretiyle TBF Yönetim Kurulu kararıyla lige davet yapılabilecektir. Bu doğrultuda TBL'ye katılmak isteyen kulüplerimizin aşağıda belirtilen koşulları yerine getirerek istenen evrakları en geç 26 Temmuz 2019 mesai saati bitimine kadar Erkek Ligleri Direktörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.”

Gerek TB2L ve gerekse TBL'ye başvuru süresi 19 Temmuz tarihi ile sona ermişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 11:42