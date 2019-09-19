Boluspor Liste Dışı

Haber: Aysun Beykoz

Alınan kötü sonuçlar, taraftar-yönetim çekişmesi gibi nedenler sonrası 4 haftası geride kalan liglerde Boluspor tribünleri boş kaldı. Boluspor taraftarları sayı olarak listenin dışında kaldı. Kırmızı-Beyazlılar Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak. Boluspor bu maçın hazırlıklarını Karaçayır Tesislerinde sürdürürken, taraftarlar geçen gün satışa çıkan deplasman biletlerine ilgi göstermedi.

Bursaspor İlk 3’te

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarında taraftar sayısında Bursaspor, Galatasaray ve Trabzonspor'dan sonra 3. sırada yer aldı. 44 bin kişilik Timsah Arena’ya göre, tribüne gelen taraftar sayısı çok fazla olmasa da, 14.726 taraftar sayısıyla bırakın 1. Lig liderliğini elde etmeyi, Süper Lig’de bile ilk 3’te yer alıyor.