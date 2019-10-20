Boluspor Listenin Altında

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1'inci Lig'de 8'inci haftaya girilirken, geride kalan dilimde toplamda 160 gol atıldı. Bu gollerin 97'si de farklı oyuncu kaydetti. Farklı oyuncularından en fazla gol katkısı alan ekip ise Bursaspor oldu. Yeşil beyazlıların ligde attığı 11 gol, 8 farklı oyuncudan geldi. Bursa temsilcisini; 7 farklı oyuncusu gol bulan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Adana Demirspor ve Altınordu takip etti. Listenin alt sırasında ise 3 farklı oyuncusundan gol katkısı alan Boluspor ve Ekol Göz Menemenspor yer alıyor. Bu iki takım aynı zamanda 5 golle ligin en az gol atan ekiplerinden olurken; Akhisarspor da 3 farklı oyuncusuyla skora gitse de Burhan Eşer ve Sokol Cikalleshi (4'er gol), bireysel performanslarıyla toplam 9 golün 8'ine imzalarını attı. Bursaspor'da Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş ve Mamadou Diarra 2'şer; Iasmin Latovlevici, Abdullahi Shehu, Ali Akman, Ramazan Keskin ve Yevhen Seleznov da birer gol kaydetti.