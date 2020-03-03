Boluspor Maçı Hayatını Değiştirdi

Haber: Volkan Yılmaz

Beşiktaş, 1-1'in rövanşında rakibini 2-1 yendi ancak Ekşi'nin ilk maçta cezalı olmasına rağmen oynatıldığı gerekçesiyle hükmen yenik sayılarak elendi. Bu durumun sonrasında hayatı tamamen etkilenen Ekşi, “Hayatımı yazsam çift sarı kart olurdu” ifadelerini kullandı. Türk futbolunun önemli değerlerinden Mehmet Ekşi, 1983'te kupada Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş müsabakasının 1-1'in rövanşında rakibini 2-1 yenen maçta oynadı fakat Ekşi'nin ilk maçta cezalı olmasına rağmen oynatıldığı gerekçesiyle hükmen yenik sayılarak elendi. Yaşanan bu olay sonrasında kariyeri olumsuz etkilenen ekşi Türkiye Futbol Federasyonu’nun Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu.

“Sarı kart olayında basın sustu”

Kariyerinde büyük darbe görmesine sebep olan sarı kart olayı ile ilgili açıklamalarda bulunan Ekşi, “O dönem kart cezaları ile ilgili statü farklıydı. Kupada gördüğün sarı kartlar kupada; ligdekiler de ligde değerlendiriliyordu. Boluspor ile oynadık kupada önce. O maçta sarı kart gördüm. Ardından dört lig maçına çıktım. Orada da muhtemelen sarı kart gördüm. Sonra Bolu rövanşında yine sarı kart görmüşüm. Sonra 4-5 lig maçı daha yani 2-3 aylık bir süreçten söz ediyoruz ve ben bir sürü maç oynuyorum. Hangi maçta kart gördüğümü hatırlama ihtimalim yok. Ama hakem raporu var ve kulüp müdürlerine veriliyor. Boluspor ile oynadığımız rövanş maçında gördüğüm sarı kart işlenmemiş. Sonra Fenerbahçe maçı geldi çattı. Teknik direktör ilk 11'i yazmış. Ben de varım listede. Cezalıysam neden adım yazılı? Hiç kimse kart cezalısı olduğumu bilmiyor. Ben de bilmiyorum tabii ki. Hoca adımı yazdığına göre o da bilmiyor cezayı. Fenerbahçe maçına çıkıyorum. Bütün maç oynuyorum. Beşiktaş camiasında kimsenin haberi yok ama devre arasında Ali Şen'in haberi oluyor. Hatta devre arasında oyuncularına, "Rahat olun, maçı kazandınız" diyor. Karşılaşma 1-1 berabere bitiyor ama Beşiktaş hükmen mağlup. Üç-dört hafta sonra rövanş oynandı. 2-1 kazandık ama elendik tabii. Rövanşta ilk golü onlar attı. Sonra dört-beş tane atmak lazımdı ama olmadı. İki gol bulabildik. Bana çıkarıldı tabii ki. Bu olay futbol hayatıma maloldu. Beşiktaş'ın kaptanıyım ve en iyi oyuncularından birisiyim. Buna rağmen ertesi sezon beni kiralık olarak Karagümrük'e gönderdiler” dedi.