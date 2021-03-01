Boluspor maçı öncesi ceza aldılar

Haber: C. Kutay Aykan
Bursaspor'un Akhisarspor'u ağırladığı karşılaşmanın 48'nci dakikasında sarı kart gören Aykut Akgün ve 68'nci dakikada sarı kart gören oyuncu Cüneyt Köz, Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Bursaspor, Akhisarspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna giren Aykut Akgün, maça girer girmez gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Aykut Akgün'ün ardından karşılaşmanın 68. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Cüneyt Köz'de Boluspor deplasmanında olmayacak.
Aykut Akgün ve Cüneyt Köz Bursaspor'un ligin 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.