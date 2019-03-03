BOLUSPOR MAÇI ÖNCESİ ŞOK CEZA

Haber: Gökhan Aksoy

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Giresunspor Kulübünün, 24.02.2019 tarihinde oynanan Giresunspor – Altay Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı Dağ A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir” denildi. Bu ceza kapsamında Altay maçında Kapalı Dağ A Blok’ta yer alan Giresunspor taraftarları Boluspor maçında stada girip takımlarını destekleyemeyecekler.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 12:04