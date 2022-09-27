Boluspor maçı sonrası teknik direktör değişti





Spor Toto 1. Lig'de Göztepe, uzun zamandır devam eden teknik direktör arayışlarını nihayet sonlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Bolu maçının ardından görevine son verdiği Turgay Altay'ın yerine, Ekrem Dağ'ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor. İki haftayı aşkın bir süredir birçok teknik direktörle temasa geçen Danimarkalı Başkan RasmusAnkersen ve ekibi, 41 yaşındaki Ekrem Dağ'da karar kıldı. Yurtdışında bulunan Avusturya doğumlu genç teknik adam önceki akşam İzmir'e geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Sportif Direktörü Ivan Mance ve yönetim, İzmir'de Ekrem Dağ ile masaya oturarak bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

Prensipte anlaşma sağlanan Dağ'ın kontrat maddeleri detaylandırılıp resmi imzaların atılması bekleniyor. Dağ'ın en kısa sürede imza atıp görevine başlaması ve 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Pendikspor maçına da takımı sahaya çıkarması bekleniyor. Uzun süre Başakşehir'de Aykut Kocaman ve Okan Buruk'un yardımcılığını yapan 41 yaşındaki Ekrem Dağ, Türkiye'de ilk kez Göztepe'de teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

Milli ara dönüşü cumartesi günü Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'de hücum hattında tatlı bir rekabet yaşanıyor. Sezon başından bu yana tek forvet olarak on bire çıkan Hüsamettin Yener, takıma son katılan Kvasina ve genç Ali Akman arasında forma savaşı var. Hüsamettin henüz istenen seviyeye ulaşamazken, son Altınordu maçında forma giyen Kvasina'nın yanı sıra sakatlıktan çıkıp özel maçta Bodrum ağlarını sarsan Ali Akman'ın da performansı teknik heyeti kararsız bıraktı. Bodrum önünde iyi bir performans sergileyen Ali'nin Pendik maçına on birde başlaması sürpriz sayılmayacak.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022, 12:13