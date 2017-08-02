Haber: Semih BAYKAL

Teknik Direktör Diyadin; “Oyuncularımıza iki gün izin verdik ve dönüşte kendi tesislerimizde yapacağımız antrenmanlarla Boluspor maçına odaklanacağız. İzin dönüşünde Boluspor maçına kadar 10 günlük bir süremiz olacak. O süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ligde taraftarlarımızın bizden beklentilerine olumlu cevap vermek için mücadele edeceğiz. Tüm çabalarımız Çotanakların yüzünü güldürmek içindir. Onikinci gücümüz olan taraftarlarımızdan desteklerini bekliyoruz ” diye konuştu.