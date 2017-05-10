Gündeme dair özel açıklamalarda bulunan İrfan Buz'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

'Üzerimizde devamlı baskı oluştu'

"Boluspor maçını kazanırsak şampiyon olacağız. Eskişehirspor ve Sivasspor'un favori olduğu bir ligde Yeni Malatyaspor'un lider olması devamlı üzerimizde baskı oluşturdu. Boluspor'un hedefi Play-Off'tu ve iyi işler yaptılar. Biz Boluspor maçını kazanmak istiyoruz. Boluspor son maçını kazanırsa kesinlikle Play-Off'ta olacaklardır. Fuat hoca Boluspor'da çok güzel işler yaptı"

'Biz İrfan Buz olalım'

"Sivasspor kazanırsa tur atabilir. Biz de kazanamazsak son maç çok önemli olacak. Öncelikle şampiyon olmamız gerekiyor. Şehir havaya girdi. İnşallah bunu başaracağız. Alman ekolünden geldiğimiz için Kloop'a biraz benzetiyorlar. Ama biz yine de İrfan Buz olalım"