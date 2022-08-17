Boluspor maçının hakemleri belli oldu

Haber: Uğur Balaban
Spor Toto 1.Lig’de ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 19 Ağustos Cuma günü saat 21.45’de Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Boluspor-Gençlerbirliği maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.
Boluspor Spor Toto 1.Lig'in Ligin ikinci haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 21.45’de başlayacak karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Suat Güz ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yakup Özhan olacak.
Spor Toto 1. Lig'in 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler:
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
19 Ağustos Cuma:
21.00 Boluspor-Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20 Ağustos Cumartesi
17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Turkay
21.45 Altınordu-Sakaryaspor: Oğuzhan Çakır
21 Ağustos Pazar
16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: Mehmet Türkmen
17.00 Pendikspor-Altay: Tarık Güldal
19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor: Murat Erdoğan
21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ozan Ergün
22 Ağustos Pazartesi
21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: Kutluhan Bilgiç