Boluspor maçının hakemleri belli oldu

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1.Lig’de ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 19 Ağustos Cuma günü saat 21.45’de Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Boluspor-Gençlerbirliği maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

Boluspor Spor Toto 1.Lig'in Ligin ikinci haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 21.45’de başlayacak karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Suat Güz ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yakup Özhan olacak.

Spor Toto 1. Lig'in 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler:

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma:

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20 Ağustos Cumartesi

17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Ömer Faruk Turkay

21.45 Altınordu-Sakaryaspor: Oğuzhan Çakır

21 Ağustos Pazar

16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: Mehmet Türkmen

17.00 Pendikspor-Altay: Tarık Güldal

19.15 Yeni Malatyaspor-Adanaspor: Murat Erdoğan

21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ozan Ergün

22 Ağustos Pazartesi

21.00 Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: Kutluhan Bilgiç