Boluspor maçının saat değişti

Haber: G. Deniz Bakır
Boluspor'un resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig 21. Haftasında, 14 Şubat 2021 Pazar günü oynayacağımız Giresunspor müsabakasının saati 13.30 olarak değiştirilmiştir." ifadeleri yer aldı.
TFF 1. Lig 21. haftasında, 14 Şubat 2021 Pazar günü oynanacak Beypiliç Boluspor-Giresunspor maçının başlama saati 16.00'dan 13.30'a alındı.
Haber: G. Deniz Bakır
Boluspor'un resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig 21. Haftasında, 14 Şubat 2021 Pazar günü oynayacağımız Giresunspor müsabakasının saati 13.30 olarak değiştirilmiştir." ifadeleri yer aldı.