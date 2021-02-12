Boluspor maçının saat değişti

TFF 1. Lig 21. haftasında, 14 Şubat 2021 Pazar günü oynanacak Beypiliç Boluspor-Giresunspor maçının başlama saati 16.00'dan 13.30'a alındı.

Boluspor maçının saat değişti

Haber: G. Deniz Bakır

Boluspor'un resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig 21. Haftasında, 14 Şubat 2021 Pazar günü oynayacağımız Giresunspor müsabakasının saati 13.30 olarak değiştirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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