“Boluspor mağlubiyeti hak etmedi”

Haber: Volkan Yılmaz

İskenderun Futbol Kulübünün teknik direktörü ve Bolu’nun önemli spor adamlarından Ali Beykoz hafta sonunda oynanan ve Boluspor’un Keçiörengücü’ne tek golle mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Türkiye’de bütün takımların pandemiden dolayı çok iyi hazırlanamadığını ve sıkıntılar yaşadığını belirten Beykoz “Türkiye’nin bütün genelinde sezon başı özellikle bu pandemiden dolayı takımlar çok iyi hazırlanamadı. Boluspor’un çok kötü oynadığı veya bu mağlubiyeti hak ettiğini düşünmüyorum. Boluspor Keçiörengücü’nden daha iyi oynadı ama neticeyi alamadı. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısında bir penaltı pozisyonu var ki o da yüzde yüzdü. Hakem kaçırdı diye düşünüyorum bunu. Daha önce de belirtmiştim Poepon’un zamana ihtiyacı olduğunu söylemiştim ve Boluspor acilen bazı mevkilere takviye yapmalı. Boluspor’un 1965’ten bugüne kadar ilk defa isminin başında bir logo olmuş, o günden bugüne ilk defa ciddi bir toparlanma olmuş. Boluspor’un bunu neticeye de çevirmesi gerekiyor. Dünkü maça göre de konuşmak hocamıza da ayıp olur belki ama Boluspor’un bir forvet, bir sağ bek ve orta alana da alması gerekiyor. Bazı arkadaşları da hazır görmedim ben ama buna rağmen Keçiörengücü’ne karşı iyi oynadı. Keçiören ne oynadığını bilen bir takım, yine istediğini aldı. Yani beraberlik şansı bile olmaması gereken bir maçtan üç puanı alarak yoluna devam etti” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH İSKENDERUN’U O ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTURURUZ”

Yeni takımı İskenderun FK ile ilgili de konuşan Beykoz “Dün kampımız bitti. Kızılcahamam’da kamp yaptık. Dün Bolu’ya geldim. Bizim işimiz bu biz gurbet çocuğuyuz. Ne yapalım ben bir de o coğrafyayı seviyorum. O takımla anlaştığım için mutluyum. Bir proje takımı Başkanımız hem Kastamonu’nun hem de İskenderun FK’nın kulüp başkanı. Artı Hatay’ın başkanı Hakkı Başkanımız da bu oluşumun içinde. Ben hepsinin her noktada başarılı olmasını istiyorum. Çünkü futbola çok gençler, çok açlar. Bizde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız. Coğrafya güzel, memleket güzel takım güzel. Yani o gözle bakmak istiyorum. Her takımın olduğu gibi bizim de sıkıntılarımız var. Biz 10 gündür takımla birlikteyiz. Yeni yeni arkadaşlar geliyor, 1 hafta sonra da maç var ne yapacağımızı da kara kara düşünüyoruz. Ama bu görevi kabul ettiğim süre içerisinde bunu bahanesini asla yapmam. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadım. Bizim şimdi düşüncemiz ligde kalmak. Bu proje kapsamında profesyonel liglerde bu sezonu bu şekilde bitirmek istiyoruz. Yöneticilerimizle konuşmamızda bu söylendi. Ama bu hayat bir çıkış yakalatabilirsem, çıkartabilirsem ne mutlu bize. Benim için Türkiye’de şuan en iyi takım İskenderun FK. Çünkü o takımı çalıştırıyorum. Ben hangi takımı çalıştırıyorsam benim için o takım Türkiye’nin en iyisidir. İskenderun’un 10 bin 15 bin taraftarlarıyla maçını çok izledim. İnşallah İskenderun’u o eski günlerine kavuştururuz” dedi.

“UMUYORUM GÖNLÜNDEN GEÇEN BAŞARILI OLABİLECEĞİ BİR KULÜP OLUR”

Boluspor’da teknik direktörlük yaptığı dönemde A takıma çıkartarak Türk futboluna kazandırdığı ve şuanda bir çok kulübün peşinde olduğu milli yıldız Umut Meraş ile ilgili de konuşan Beykoz “Çok hızlı hareket etmeye başladı. Her futbolcunun Avrupa’yı görmesi gerekiyor. Benim şahsi düşüncem ülkeyi çok sevdiğinden dolayı geri dönmek istiyor. Çok iyi bir insan, iyi de bir futbolcu, umuyorum gönlünden geçen başarılı olabileceği bir kulüp olur” ifadelerini kullandı.