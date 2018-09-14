Boluspor, A Takımı oyuncularından 22 yaşındaki Melih Okutan ile 2021 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, Melih Okutan ve kırmızı beyazlı yöneticiler katıldı.

İmza töreninde ilk olarak söz alan Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı; “Bugün geçen sene Fenerbahçe’den almış olduğumuz Melik Okutan kardeşimizle tekrar bir mukavele yenileyeceğiz. 1 sene kalan sözleşmesini 3 yıla uzattık. Melih ile 3 yıllık bir sözleşme süremiz olacak. Kendisi geçen sene büyük umutlarla almıştık. Sağ olsun geçen sene takımımızda iyi bir ivme yakaladı ve şuanda da beni çok mutlu eden Ümit Milli takımımızın kaptanı oldu. Bu bizim için müthiş bir olay. Ben bu konuda da Melih Okutan ile gurur duyuyorum. Böyle futbolcularımızın milli takımda kaptan olması hem kulübümüz açısından hem Bolu açısından çok büyük değer” dedi.

“İnşallah Melih’i Avrupa’da görmek nasip olur”

Melih Okutan’ın yaptığı çıkıştan dolayı memnun olduğunu dile getiren Başkan Çarıkcı; “İnşallah Melih Okutan bu çıkışını sürdürecek. Nasıl bu sene Umut Meraş’ı Bursaspor’a, Türk futboluna armağan ettik. İnşallah bu hafta oda oynayacak. Onu da bu hafta gururla izleyeceğiz. İnşallah onu da çok büyük takımlarda, Avrupa’da görürüz. Umut’u, Melih Okutan’ı ve diğer oyuncularımızı da Avrupa’da görmek nasip olur. Bu transfer tekrar Bolumuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çarıkçı bombayı Nisan’da patlatacak

Takımda bulunan bir oyuncu ile tekrar anlaşmaya vardıklarını ancak özel sebeplerden dolayı Nisan ayında açıklama yapacaklarını belirten Çarıkcı; “Asıl bomba Nisan ayında olacak. İsim veremem. Hepinizin çok takdir ettiği bir futbolcu kardeşimizle biz tekrar mukaveleyi uzattık. Nisan ayını bekleyin. O zamanda herkes Boluspor kulübünde herkes niçin kalmak istediğini çok daha iyi anlarsınız. Oda bitti. Şuan onun özel durumu olduğu için söyleyemem. Kendi talebiydi. İnşallah nisan ayında da o güzel anlaşmayla beraber yapacağız. Bu kulüpte herkes kalmak istiyor. Bu da bizi sevindiriyor. İnşallah bunun devamı gelir” dedi.

“Burada olmaktan çok mutluyum”

Çarıkcı’nın ardından söz alan Melih Okutan, Boluspor ile sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu kaydederek; “Başkanıma, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Benimle tekrar sözleşme imzaladıkları için. Buradan olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübümle yeni bir sözleşme yaptık. Bundan dolayı da çok mutluyum. Benim bu çıkışıma vesile olan Boluspor kulübüme çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu seneye de çok iyi başladık. 4’te 4 ile başladık. Umarım böyle devam eder. Bizde bu seneki hedeflerimize ulaşırız” şeklinde konuştu.

Ümit Milli Takımda kaptan olarak sahaya çıktığının hatırlatılması üzerine Melih Okutan şu cevabı verdi: “Öncelikle kaptan olarak çıkacaksın dendiğinde bir heyecanlandım. Çok güzel bir duygu. Ben milli takımda biraz eskiyim. Çok küçük yaş gruplarından beri gidiyorum. Hani orada biraz eski olduğum için böyle uygun görüldü. Gerçekten çok mutlu oldum. Kulübümü de orada milli takım kaptanı olarak temsil etmek çok güzel bir şey. Orayı da güzel geçirdim. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Anlatılmaz yaşanır.”

A Milli Takıma gitmenin en önemli yollarından bir tanesinin de Ümit Milli takımda yer almak olduğunun altını çizen Okutan; “A Milli Takıma gitmenin en önemli yollarından birisi zaten Ümit Milli takımda oynamak. Oradan sürekli A Milli Takıma oyuncu gidiyor. Gitmeye devam edecek inşallah. Neden onlardan bir tanesi de ben olmayayım” dedi.

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe’den Boluspor’a transfer olmasının ardından bu yıl Fenerbahçe’nin genç oyunculara yönlendiğinin sorulması üzerine Melih Okutan şu cevabı verdi: “Fenerbahçe değişik bir transfer politikası izledi. Genç oyunculara yöneldiler. Böyle bir anda genç oyunculara yönelince tabiî ki bende okuyorum, görüyorum. Olabilir, bunlar futbolun içinde var. Böyle şeyler görmek çok doğal. İnşallah bende tekrar Fenerbahçe’de oynarım.”