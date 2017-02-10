Haber: Erdal Tanrıverdi

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da sakatlığı süren Santos'un durumu maç saatinde belli olacak. Afrika Kupası'na giden Diarra da maç kadrosunda yer almayacak. Rakip takımda ise Kudbettin Tekin Oğrak sarı kart cezalısı. Boluspor'da hedef deplasmanda 3 puan alarak haftalar süren galibiyet özlemine son vermek. Maç öncesinde Boluspor son idmanını bugün sabah saatlerinde yapacak.

Hazırlıklar tamamlandı, Maç TRT Spor'da

Zorlu maç öncesinde Boluspor 27 ve maç fazlasıyla puanla 6.durumda bulunurken Mersin İdmanyurdu ise 9 puan ile son sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz Antalya'dan Mersin'e geçti ve maç saatini beklemeye başladı.

Poepon ve Pedriel'e dikkat...

Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Poepon ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz hafta attığı golle şanssızlığını kıran Poepon maçta öne çıkabilecek isimlerden biri olarak görünüyor. Mersin İdmanyurdu'nda ise Pedriel 4 golle en golcü isim.

3 maçtır deplasmanda galibiyet yok

Boluspor'un zorlu maç öncesi dış sahada 14.haftadan bu yana kazanamıyor. Boluspor dış sahada son galibiyetini A.Demirspor karşısında 2-1'lik skor ile alırken sonrasında Ş.Urfaspor'a 4-0 yenildi. Manisaspor ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz son deplasman maçında ise Sivasspor'a 3-1 yenildi. Mersin İdmanyurdu iç sahada oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.