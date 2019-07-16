Boluspor Mustafa Eskihellaç’ı kiraladı

Haber: Esra Öztürk

Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Boluspor son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un genç oyuncusu Mustafa Eskihellaç’ı kiraladı. Yeni Malatyaspor, cephesinden yapılan açıklamaya göre sarı kırmızılıların 19 Temmuz’da UEFA’ya teslim edeceği listeyi netleştirmeye çalıştığı ifade edildi. Kadrosuna en son Zimbabveli Hadebe’yi katan Malatya temsilcisi kadrosunda yer açmak için genç futbolcusu Mustafa Eskihellaç’ı Boluspor’a kiralık olarak gönderdi. Geçen sezon devre arasında kiralık gittiği Elazığspor’da 4 gol kaydeden Mustafa, yüksek performansıyla da dikkat çekmişti. Yeni Malatyaspor’un Düzyurtspor’dan transfer ettiği Mustafa’nın Boluspor’a 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 14:12