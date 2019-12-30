Boluspor Ne Yapmalı!

Boluspor aldığı kötü sonuçlara bir yenisini ekleyerek ligin dibine demir atmış görülüyor. Bu hepimizin içini karartıyor ve bundan endişe duyar hale geldik.

Karagümrük karşılaşması sonrası taraftarın almış olduğu ceza sonrası stada girememesi seyirci desteği Eskişehirli taraftarların oldu. Bir grup Boluspor sevdalıları 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu balkonunda destek olması da 6 puanlık maçı kazanmamıza yetmedi. İkinci yarıda bu karşılıksız sevenler de, Başkan Çarıkçı gibi oldukları yeri terk etmek zorunda kaldılar.

Boluspor’un iyi kadrosu olduğunu fakat iyi yönetilemediği tezimin arkasındayım. Eskişehir maçı başlar başlamaz futbolcuların agresif davranışlarını görmeye başladık. Maçın başında Peopen’in kart görmek, atılmak için oynadığını tribündeki arkadaşlarıma söyledim. Birçok yardımcı olmasına rağmen bunu göremediler.

Kurallar der ki, teknik adam çizgiler içinde itiraz edebilir. Çizgiler içinde yaptığı itirazların dozu artarsa sarı kart görür, çizgileri dışında dozu artan itiraza kırmızı kart ile cezalandırılıp tribüne gönderilir. Osman efendinin gördüğü kırmızı kart bize göre yanlış ama kurallar bunu emrediyor! Bir diğeri, 10 kişi kalan ve baskı yapan Boluspor’un gol atamayacağını anlayınca gaz almak adına 81.dakikada Mutlu’yu oyuna aldı. Mutlu’yu oyuna alırken baskıda etkili olan Melih’i alarak eline yüzüne bulaştırdı. Osman Efendi sayesinde Atatürk Stadında görmediğimiz şeyleri görmeye başladık.

Boluspor’un canla başla oynayan Hayrullah’ı sol beke hapsedip, Hakan Arslan’dan sol açık yapmaya çalışması inanılmaz akıl oyunuydu. Bu davranış hocanın panik halinde olduğunun resmidir. 10 kişi ile baskılı oynarken, bir puanı kaybetmemenin hesabını yapmak ne kadar doğrudur, anlatması lazım…

İkinci yarının en önemli maçlarından biri olacak Osmanlıspor karşısına Peopen, yedek kulübesinden atılan Ümit Kurt’suz çıkacağız. Osman Efendi çok önemli değil ama komutan olmayınca her türlü sonuca da katlanacağız. Balık baştan kokar da, Osman efendiye yönetim tarafından ceza verilecek mi?

Son maç itibarıyla gördüğüm, kaliteli olan fakat içerde motive olamayan futbolcuların birlik içinde olmadıklarıdır. Boluspor sevgisinden, futbola olan aşklarından uzaklaşarak günü kurtarmanın peşinde olmalarıdır. Devre arasında birlik beraberlik sağlanıp, sevgiyle el ele verip kendi toplarını oynamaları gerekir.

Boluspor’a yeni yaralar açmamak için transfer yapılmamalı. Transfer yapılacaksa, Necip ağayı santrafor, Hakkı’yı orta sahanın göbeğine, Osman Efendiyi de stopere koyarak bilenler ekibini sahaya sürmelimiyiz! İşin şakası bir tarafa bu üçlüyü tutarsak takım istediği yere kısa zamanda gelecektir.

Bana gelen bilgiler doğrultusunda, bazı kulübe yakın basıncı arkadaşların transfer yaptığını okuyoruz. Transferi futbol şube sorumlusu yada sportif direktör, teknik heyet birlikte yapar. Bizde kim kime yakın, kim kimin adamı veya kim hangi menajerin sofrasındaysa transferi o yapıyor.

Boluspor’un geçtiğimiz sezon scout ekibinin başında Bolu’lu Selahattin Gülderen vardı. Yıl içinde bazılarının bonservisleri elinde olduğu halde tavsiye ettiği futbolcuları bilmenizi isterim. Caner Hüseyin Bag(Hataysppor), Alper Uludağ(Gençlerbirliği), Kerem Can Akyüz(Denizlispor), Deniz Vural(Denizlispor), Muhammed Ali Doğan(Balıkesirspor), Ziya Alkurt(Denizlispor), Deniz Yılmaz(Gençlerbirliği), Hamza Gür(Hatayspor), Okan Baydemir(Menemen Bld), Emre Nefiz(Adanademir), Selim Ilgaz(Hatayspor). Bu isimlere karşılık Hakkı, bize genç oyuncu lazım diyerek Bilal Kısa’yı aldığı gibi, çalışan arkadaşın parasını dahi ödemediğini öğrenince utandım. Şimdi bu kafalar yeniden 5 transfer hesapları yaparak kendi günlerini kurtardıklarını sanırken, Boluspor’un geleceğini karartacaklar.

Kendini bitiren Necip ve ekibi takımı bırakmayabilir ama sonrasında olacakların hesabını vermek zorundalar. Varsayalım Necip takımı bıraktı! Elinde oteli olduğu sürece, her şeyi kendi bildiğini sandığı sürece takımın içinden elini çekmez. Başlar kapı kapı dolaşıp kulis yapmaya ve dedikodu üretmeye. Bedeni dışarda, aklı fikri ruhu kulisleri içerde olan Necip dışarda daha tehlikeli olmaya devam edecektir. Yoksa bedava bilet dağıtmakla bu işler olmaz. Onun için takımdan ayrılmamalı, yaptıklarını temizlemeden gitmemelidir. Hakkı’ya gelince, Necip versiyonu olmaya başladı. Aynı sistem dedikodu, yalan dolan birde bazı ruhani duyguların arkasına saklanarak yapması ayıpları en büyüğü.

Bakın çokbilmiş arkadaşlar, Boluspor küme düşmeyecek. Küme düşen Necip ve Hakkı’dan başkası değil. İçiniz rahat olmalı.

Yeni yılın Boluspor’a başarılar getirmesini diliyorum.