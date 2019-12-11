Boluspor Nilüfer Park’ta Moral Buldu

Haber: C.Kutay Aykan

Nilüfer Park Cafe tarafından verilen kahvaltıda Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve basın mensupları bir araya geldi. Küme düşme hattına kadar gerileyen Boluspor’a verilen kahvaltı ile kulüp Fatih Karagümrük maçı öncesi moral depoladı. Bolusporlu idareciler, teknik heyet ve futbolcuların gerçekleşen bu jest sonrası oldukça mutlu oldukları gözlendi. Kırmızı-beyazlılar kritik karşılaşma öncesi hesaplarını 3 puan üzerine yapmaya başladı.