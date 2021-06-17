Boluspor nokta transfer peşinde

Bu sezon geçmiş yıllarda transferde yaşadığı olumsuzluklara, hem teknik heyet hem de yönetim izin vermemeyi hedefliyor. Daha ofansif, daha istekli bir kadro kurulmasını planlıyor. Kırmızı-beyazlı yönetim bu sezon transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokumaya çalışacak. Geçmiş yıllarda yapmış oldukları hataları bu yıl tekrarlamak istemeyen Boluspor Yönetimi transfer çalışmalarında 25-30 futbolcu değil, kaliteli nokta 8-10 futbolcu alarak, gerekli mevkilere nokta transfer yapmayı hedefliyor.

Sırf transfer yapmak için oyuncu almak istemeyen kırmızı beyazlı yönetim, takıma gelen oyuncuların sezon sonuna kadar maksimum katkı sağlayacak, takımda rekabeti ve kaliteyi artıracak oyunculardan seçecek. Teknik Direktör Reha Erginer ile istişare edilip düşünülen oyuncuların listelerinde olduğu ve transferde önümüzdeki haftalarda gelişmeler yaşanabilir.