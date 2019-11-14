Boluspor Okulu’ndan Gelişim Turnuvası

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor, Gelişimspor(Düzce Boluspor Futbol okulu), Ayyıldızspor ve Cumayeri Belediyespor takımlarının katılımıyla gerçekleşen özel etkinlikte takımlar birbirleriyle keyifli ve güzel mücadeleler sergilerken aileler ve futbolseverlerde turnuvaya yoğun ilgi gösterdiler. Günün son maçında Düzce Boluspor futbol okulu Gelisimsporfk ile Boluspor takımları karşılaştı. Gelişimspor takımı Saidcan ve Ömer'in attığı goller ile sahadan 2-0 galibiyet ile ayrıldı. Turnuva sonrasında açıklamalarda bulunan Boluspor futbol okulu sorumlusu Bülent Yılmaz çok güzel bir etkinlik olduğunu ve sık sık yapmak istediğini belirterek katılan tüm takımlara, sporculara ve teknik sorumlularına teşekkür etti.