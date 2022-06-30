Boluspor Onur Ulaş’ı Renklerine Bağladı

Haber: Uğur Balaban
Boluspor imzaları arttırmayı devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip, stoper mevkiinde oynayan Somaspor’un oyuncusu Onur Ulaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
ONUR ULAŞ KİMDİR?
1997, Balıkesir doğumlu olan Onur Ulaş, Susurluk 5 Eylülspor'da futbola başladı. Daha sonra 68 Yeni Aksarayspor'da profesyonelliğe geçiş yapan Ulaş, Niğde Anadolu FK, AyvalıkgücüBelediyespor, Ödemişspor ve Somaspor takımlarında forma giydi. Onur Ulaş, profesyonel kariyerinde 105 karşılaşmada forma giydi.Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 10:59