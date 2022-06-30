Boluspor Onur Ulaş’ı Renklerine Bağladı



Haber: Uğur Balaban

Boluspor imzaları arttırmayı devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip, stoper mevkiinde oynayan Somaspor’un oyuncusu Onur Ulaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ONUR ULAŞ KİMDİR?

1997, Balıkesir doğumlu olan Onur Ulaş, Susurluk 5 Eylülspor'da futbola başladı. Daha sonra 68 Yeni Aksarayspor'da profesyonelliğe geçiş yapan Ulaş, Niğde Anadolu FK, AyvalıkgücüBelediyespor, Ödemişspor ve Somaspor takımlarında forma giydi. Onur Ulaş, profesyonel kariyerinde 105 karşılaşmada forma giydi.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 10:59