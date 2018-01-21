Haber: Esra Öztürk
TFF Gelişim Ligi U 14 3. Grupta mücadele eden Boluspor, ligin 17.haftasında Osmanlıspor2u konuk etti.karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 2’de oynanan mücadeleyi Osmanlıspor,Batuhan Uluçam ve Abdulkadir Polat’ın golleriyle 2-0 kazandı. Osmanlıspor takımı bu galibiyetle puanını 34’e çıkararak 2.sıradaki yerini korurken, Boluspor ise 14 puanla 7.sırada yer olıyor.Boluspor takımıligib 18.haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk olurken, Osmanlıspor Kulübü ise sahasında Atiker Konyaspor’u konuk edecek.
Stadyum: Karaçayır Sentetik 2
Hakemler: Mustafa Kaan Güvenç, Kemal Ergün, Canser Karaağaçlı
Boluspor: ** Kaan, ** Altar, **Umut, ** Gökdeniz, ** Ensar, ** Ozan, ** Mehmet Şahin, ** Kerim, ** Kutluhan, ** Birol, ** Yiğit
Osmanlıspor: ** Bayram, ** Bedirhan Ahmet, ** Muhammet Ali, ** Canpolat, ** Borga, ** Abdulkadir Şelçuk, ** Batuhan, ** Vefa, ** Mehmet Batuhan, ** Albulkadir Polat, ** Ramazan Eren
Goller: 23.dk Batuhan, 40.dk Abdulkadir Polat
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