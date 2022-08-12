Boluspor otobüsü nostalji kokuyor



Haber: C. Kutay Aykan

Boluspor’da Başkan Savaş Abak yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Boluspor yönetimi kırmızı beyazlı ekibimizin deplasmanlar için kullandığı takım otobüsünü yeniden giydirdi. Nostaljik görüntüsü ile Bolu sokaklarında dikkat çekmeyi başaran otobüsün içinde de gerekli çalışmaların yapıldığı oyuncuların beğeneceği şekilde hazırlandığı belirtildi.

Taraftarlardan otobüse yoğun ilgi

Boluspor takım otobüsünün yeni halini gören kırmızı beyazlı taraftarlar o anı da ölümsüzleştiriyorlar.

Tanju Başkan talimat verdi

Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımının kullandığı takım otobüsünün de yeni sezon için giydirileceği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da otobüsün hazırlanması için talimat verdiği öğrenildi. Dünyanın en zor liginde mücadele eden Sultanların otobüsünün en güzel şekilde yeni sezona hazırlanması beklenirken, başkan Özcan'ın "Sultanlarımızın otobüsünün Boluspor otobüsünden aşağı kalmaması gerekiyor" dediği öğrenildi.