Boluspor Pançeta’da Buluştu

Haber: Gökhan Aksoy

Spor Toto 1. ligde Play-of mücadelesi veren Boluspor, zorlu Adana Demirspor maçı öncesi Narven'de düzenlenen yemekle moral buldu. Pazar günü saat 16.30'da 3 puan mücadelesine çıkacak olan kırmızı beyazlılar Panceta et restaurantta doğanın içinde yönetici Sabahattin Yamaner'in verdiği yemekte güzel bir günün tadını çıkardılar. Futbolcuların tam kadro katıldığı yemekte teknik heyet, destek ekibi ve Boluspor başkanı Necip Çarıkcı ile yöneticilerde katıldı. Kırmızı beyazlı ekibe ev sahipliğini işletme sahibi Sabahattin Yamaner'in yanı sıra Narven Genel Müdürü Serdar Yıldız eşlik etti.

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

Boluspor kulübü başkanı Necip Çarıkcı Narven'e ve Panceta et restauranta misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.