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Boluspor penaltı fakiri !

Penaltı ile en fazla gol kazanan ekipler 4 golle Adanaspor, Akhisarspor ve Ümraniyespor olurken, Boluspor sadece 2 penaltı golü attı. İstanbulspor, Osmanlıspor ve Erzurumspor penaltıdan golleri bulunmayan üç ekip olarak kaydedildi.

Boluspor penaltı fakiri !

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1’inci Ligde sezonun ilk yarısındaki maçlarda 33 gol penaltıdan kaydedildi. Penaltı ile en fazla gol kazanan ekipler 4 golle Adanaspor, Akhisarspor ve Ümraniyespor olurken, İstanbulspor,  Osmanlıspor ve Erzurumspor penaltıdan golleri bulunmayan üç ekip olarak kaydedildi.

PENALTI GOLLERİ DAĞILIMI

2019 – 2020 Sezonunun İlk Yarısında Adanaspor, Akhisarspor ve Ümraniyespor penaltıdan 4 gol kazandı. Verilere göre ilk yarıda Giresunspor 3; Adana Demirspor, Altınordu, Boluspor, Balıkesirspor, Karagümrük, Hatayspor ve Keçiörengücü 2; Altay, Bursaspor, Menemenspor ve Eskişehirspor ise 1 penaltı golü kaydetti.

Esra Perçin

Esra Perçin

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