Boluspor PFDK'ya Sevk Edildi

Boluspor TFF 1. ligde son oynadığı Ankaraspor maçı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Boluspor PFDK'ya Sevk Edildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Hukuk Müşavirliği'nce 24.11.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarında yapılan açıklama şöyle;  BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü idarecisi BARBAROS VEHBİ GÖZNELİ'nin 21.11.2020 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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