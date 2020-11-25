Boluspor PFDK'ya Sevk Edildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Hukuk Müşavirliği'nce 24.11.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarında yapılan açıklama şöyle; BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü idarecisi BARBAROS VEHBİ GÖZNELİ'nin 21.11.2020 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.