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Boluspor PFDK’ya sevk edildi

TFF 1.Ligin 15.haftasında Boluspor’un sahasında 2-0 mağlup olduğu Fatih Karagümrük maçı sonrası iki takımda PFDK’ya sevk edildi.

Boluspor PFDK’ya sevk edildi

Haber:Volkan Yılmaz
Ligde zor günler geçiren Boluspor 15.hafta karşılaşmasında sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kaybeden kırmızı beyazlılara bir kötü haber de Türkiye Futbol Federasyonu’ndan geldi. Karşılaşmada iki takım taraftarlarının da kötü tezahüratı sonrası Boluspor ve Fatih Karagümrük Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. 
İşte TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama:
BOLUSPOR Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 14.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Esra Perçin

Esra Perçin

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