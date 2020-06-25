Boluspor PFDK’ya sevk edildi

Haber: Volkan Yılmaz

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir aranın ardından yeniden başlayan TFF 1.Ligin aradan sonraki ilk haftasında Boluspor sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlanırken Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre kırmızı beyazlılar talimatlara aykırı hakaretten dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. TFF’den yapılan açıklamada “BOLUSPOR Kulübü'nün 21.06.2020 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ALTINORDUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.