Boluspor PFDK’ya sevk edildi

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

9- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü'nün 27.11.2021 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü görevlisi ALPER ALTUNTAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü görevlisi KENAN TEMEL'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü görevlisi MEHMET KEMAL ALTUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- EYÜPSPOR Kulüp Başkanı MURAT ÖZKAYA'nın 27.11.2021 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakada Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.