Boluspor PFDK’ya sevk edildi

Haber: Uğur Balaban

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Buna göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden bazıları PFDK'ya sevk edildi.

Kırmızı beyazlı ekibimiz Beypiliç Boluspor Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında sahasında oynadığı Samsunspor maçındaki Disiplin Talimatı'na aykırı hareketlerden dolayı PFDK’ya sevk edildi.

Boluspor Samsunspor maçı ile ilgili PFDK'nın sevk kararı şöyle:

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü'nün 08.05.2022 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

"KOCAELİSPOR Kulübü'nün 08.05.2022 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ALTINORDU Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"BURSASPOR Kulübü'nün 08.05.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

"BURSASPOR Kulübü kaleci antrenörü MURAT ALKAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 09.05.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."