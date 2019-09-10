Boluspor Pozisyona Giremiyor

Haber: Esra Perçin

Kırmızı beyazlılar ligde sadece Poepon'un attığı gol ile Osmanlıspor filelerini havalandırırken, sonraki iki haftada gol sevinci yaşayamadı. Altınordu ile ligde tek golü bulunan iki takımdan biri olan temsilcimiz kalesinde ise 3 gol gördü. Gol yollarında etkisiz olan ve pozisyon üretmekte de zorlanan Boluspor'da teknik direktör Giray Bulak'ın milli arada bu çalışmaya önem verdiği öğrenildi. Kırmızı beyazlılar Osmanlıspor ile oynanan hazırlık maçında ise rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı.