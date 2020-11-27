Boluspor Puan Avında



Haber: Ceylan Beykoz

Temsilcimiz Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda Pazartesi günü saat 18.00’de oynanacak olan karşılaşma öncesinde Boluspor maça moralli hazırlanıyor. Lige oldukça kötü başlayan Boluspor son hafta galibiyet ile moral bulurken ekibimiz 11. Hafta deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı. Hafta içi oynanan kupa maçında Kahramanmaraş'ı da elemeyi başaran kırmızı beyazlılar ara vermeden Adanaspor maçının hazırlıklarına başladılar. Tesislerde yapılan antrenmanlarda futbolcuların moralli olduğu belirtilirken, koronavirüs tedavisi tamamlanan oyuncuların katılımı ile teknik ekibinde durumdan oldukça memnun olduğu öğrenildi.

Rakip Adanaspor'da Korona Şoku

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 6 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 11. haftasındaki Boluspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı. Turuncu-beyazlı takımda 6 kişinin sonuçları pozitif sonuçlandı. Daha öncede 3 futbolcunun sonuçları pozitif çıkmıştı. Bu oyuncuların Boluspor maçında oynaması beklenmiyor.