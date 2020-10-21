Boluspor Puanla Döndü

Haber: Volkan Yılmaz
Pozisyon sayısının oldukça kısır olduğu maç izleyenleri mutlu etmedi. Beypiliç Boluspor haftalar sonra 1 puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman
Balıkesirspor: Vukovic, Uğur, Abdulhamit, Batuhan, Doğa, İsmail (69.dk.Emir), Cumali, Otoo, Kethevoma, Ezeh (90.dk.Oğuzhan), Mrsic
Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim, Melih, Bekir, Poepon (46.Muhammet Arslantaş), Mihajlovic (46.dk.Gökhan), Aykut, Muhammed Bayır, Alican (89.dk.Aboa), Ali (89.dk.Fethi), Burak Bekaroğlu
Sarı Kartlar: 35.dk.Otoo (Balıkesirspor), 35.dk.Muhammed Bayır, 45.dk.Bekir (Boluspor)
Maçtan Dakikalar
3.dakika: Melih cezasahası dışından vurdu, Vukovic rahat bir şekilde kontrol etti.
32.dakika: Mrsic uzaktan uzaktan vurdu, top Mosquera’da kaldı. İlk yarı golsüz tamamlandı.
80.dakika: Eze cezasahası dışından vurdu, top az farkla yandan auta gitti.
81.dakika: Emir güzel hareketlerle savunmayı geçti sert vurdu, az farkla yandan aut.
89.dakika: Abdülhamit net pozisyonda topu üstten auta gönderdi. Mücadele başladığı gibi sona erdi: 0-0.