Boluspor rahat bir nefes aldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Beypiliç Boluspor 10 kişi kalan rakibi karşısında 59. dakikada Aykut Demir’in attığı golle dört maç aradan sonra 3 puan hasretine son verdi. Son galibiyetini yine Eskişehir deplasmanında 2-0’lık skor ile alan kırmızı beyazlı ekibimiz ikinci devrede oynadığı 4 maçta da sahadan puansız ayrılmıştı. Bu kritik maçta deplasmandan galibiyetle dönen takımımızın oynadığı futbol ilerisi için umut verdi.

Maçtan dakikalar

24. dakikada sol çaprazdan Mustafa Çeçenoğlu'nun yaptığı ortada kale önünde Tugay Kaçar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

25. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın ceza yay üzerinde Hamza Güre'e yaptığı müdahaleyi hakem Kutluhan Bilgiç kırmızı kart olarak değerlendirdi.

28. dakikada ceza yayı üzerinden Mustafa Çeçenoğlu'nun direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Haydar kornere çeldi.

30. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak kaleye sokulan Cajic'in vuruşunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

59. dakikada ceza sahası içi sol tarafından son çizgiye inerek Burak Asan'ın yaptığı ortada arka direkte oluşan karambolde Aykut Demir'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

90+1. dakikada Gökhan Sazdağı'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diouf'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.

90+4. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu'nun çaprazdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Haydar'dan sekip direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Salih Mazlum, Emir Eray Eyisoy

Tuzlaspor: Haydar xxx, Vedat Bora xx (Anıl Karaer dk. 72), İsmail Konuk x, Rotman xx, Yasin Güreler x(Özgürcan Özcan dk. 72), Gökcan Kaya x, Muhammed Gönülaçar x, Cajic xx (Alan Carius dk. 86 ?), Erkan Zengin x (Ahmet Yazar dk. 46), Pucko x, Ömer Şişmanoğlu x (Thuram xx dk. 46)

Yedekler: Angeler, Segbefia

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Boluspor: Selmani xxx, Fethi Özer xxx, Aykut Demir xxx, Burak Bekaroğlu xxx, Oğuzhan Berber xxx, Tugay Kaçar xx (Burak Asan dk. 34 xx), Muhammed Gümüşkaya xx, Gyasi xxx (Abdullaev dk. 86 ?), Gökhan Sazdağı xxx, Mustafa Çeçenoğlu xxx, Hamza Gür xx (Diouf xx dk. 76)

Yedekler: Ömer Alıcı, Emin Bayram, Ensar Bilir, Atamer Bilgin, Marlinho, Alican Özfesli, Poepon

Teknik Direktör: Reha Erginer

Gol: Aykut Demir (dk. 59) (Boluspor)

Kırmızı kart: Muhammed Gönülaçar (dk. 25) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Burak Asan, Mustafa Çeçenoğlu (Boluspor)