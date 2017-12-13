Haber: Semih Baykal

TFF Elit U -14 Ligi 3.Grupta yer alan Boluspor takımı ligin 11.haftasında Kardemir Karabükspor’a konuk oldu. 9 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’da Karabük Beşbin Evler Semt Sahasında oynanan mücadeleyi Boluspor U -14 takımı 4-0 kazandı. Boluspor’a galibiyeti getiren golleri Eray, Kutluhan, Kerim, Yiğitcan kaydetti. Boluspor takımı bu galibiyetle puanını 14’e çıkararak 4.sıraya yükselirken, Kardemir Karabükspor U – 14 takımı ise 0 puanla son sırada kaldı. Boluspor U – 14 takımı 12.haftada Gençlerbirliği’ni konuk edecekken, Kardemir Karabükspor ise Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Maça Boluspor takımı baskılı başladı. İlk dakikalarda Boluspor takımı rakip kalede etkili pozisyonlar üretmeye başladı. Maçın 7.dakikasında Boluspor’un geliştirdiği atakta Eray topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Kalesinde golü gören ev sahibi takım Karabükspor, beraberlik için ürettiği ataklardan yaralanamadı. İlk yarının ilerleyen dakikalarında iki takımda gol bulmak için girdikleri pozisyonlardan sonuç alamadı. Maçın 35.dakikasında Kutluhan’ın golü ile Boluspor U – 14 takımı maçta 2-0 öne geçti. ilk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Boluspor’un 2-0 üstünlüğü ile girildi. İkinci yarının başlarında farkı artırmak isteyen Boluspor takımı rakip kalede baskısını arttırdı. 39.dakikada Boluspor’un etkili geldiği pozisyonda Kerim takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Golün üzerinden çok geçmeden Bolusportakımıbir gol daha buldu. Maçın 42.dakikasında Yiğitcan’ın golü ile Boluspor takımı maçta 4-0 öne geçti. maçın kalan dakikalarında Kardemir Karabükspor U -14 takımı bir gol bulmak için ürettiği pozisyondan yararlanamadı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Boluspor U -14 takımı mücadeleyi 4-0 kazandı.

Hakem: Burak Şensoy, Onur Yiğit Gürbüz, Atakan Pamuk

Kardemir Karabükspor U - 14: ** Fatih, ** Yasin Kerem, ** Berke, ** Ertuğrul, ** Mert Ali, ** Nazmi, ** İshak, ** Yusuf Talha, ** Eray Utku, ** Baran, ** Barış Can

Boluspor U – 14: ** Metehan, ** Emirhan, ** Çağrı, ** Gökdeniz, ** Ensar, ** Ozan, ** Yiğitcan, ** Mehmet Şahin, ** Eray, ** Kerim, ** Kutluhan

Goller: 7.dk Eray, 35.dk Kutluhan, 39.dk Kerim, 42.dk Yiğitcan ( Boluspor U – 14)