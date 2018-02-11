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    Ligin 21. Haftasında Boluspor evinde Grandmedical Manisaspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı Boluspor 3-0 kazandı.

    10 Şubat 2018 Cumartesi 14:02
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    Boluspor rahat kazandı
    Haber: Semih Baykal 
    Liginde son iki haftadır puan alamayan Boluspor, 21. Haftada evinde düşme potasında bulunan Grandmedical Manisaspor ile karşılaştı. Atatürk Stadyumunda oynanan mücadelenin ilk yarısın da Boluspor, rakip kaleyi adeta abluka altına aldı. İlk dakikadan bu yana kırmızı beyazlılar özellikle Yusuf Emre Gültekin ile birçok gol pozisyonuna girdi. Boluspor aradığı golü 19’ncu dakikada serbest vuruştan buldu. Yusuf Emre Gültekin’in ceza sahasına yakın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direk ağlarla buluştu 1-0. Golden sonra da ataklarına ara vermeden devam eden Boluspor, Akabueze ve Guido Koçer ile farkı ikiye çıkarma şansını kaçırdı. İlk yarı Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 
    POEPON’DAN MUHTEŞEM GOL 
    İkinci yarıya da etkili başlayan Boluspor, 51’nci dakika Melih Okutan’ın kafa vuruşuyla 2-0 öne geçti. Bu golden 9 dakika sonra Boluspor 60’ncı dakikada Rydell Poepon’un ceza sahasından muhteşem şutu ile 3-0 öne geçti. Zayıf rakibi karşısında iyi bir futbol oynayan Boluspor, dördüncü gol için rakip kaleye yüklenmeye devam etse de özellikle Santos ile bu fırsatları değerlendiremedi. Maçın başından sonuna kadar topu kontrolünü bırakmayan Boluspor sahadan 3-0 galip ayrılarak, puanını 30 yaptı. 
    Stad: Atatürk
    Hakemler: Zorbay Küçük***, Mehmet Şahan Yılmaz***, Seyfettin Ünal***, Gürel Uzuner**
    İlk 11’ler
    Boluspor: Gökhan Değirmenci***, Göksu Alhas**, Alim Öztürk**, Rydell Poepon***, Guido Koçer*( Andre Dos Santos* Dk 63), Akabueze***, Melih Okutan***, Yusuf Emre Gültekin***( İshak Çakmak** DK 82), Burak Asan***(Özgür İleri** Dk 57), Cengiz Umut Meraş***
    Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş*, Uğur Pamuk*(Ömer Buğdaycı*DK 46), Billal Sebaihi**, Nikola Mikic**, Slavko Peroviç***, Timur Karagülmez**(Furkan Pasak** DK
    Anahtar Kelimeler: Ligin, 21., Haftasında, Boluspor, Evinde

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