Boluspor Reha Erginer ile devam dedi

Haber: N. Halid Altundal

Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat'ın basın mensupları ile yapmış olduğu toplantıda büyük ihtimalle yeni sezonda eski teknik direktör Reha Erginer ile devam edileceğini belirtmişti. Son olarak Teknik Direktörlük için Suat Kaya iddiası gündeme gelse de; Reha Kemal Erginer ile 1+3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Teknik Direktörümüz Reha Kemal Erginer, Başkanımız Abdullah Abat ile Yönetim Kurulu üyelerimiz Alper Altuntaş, Tacettin Turan ve Kenan Altundağ'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmesi imzaladı. Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile 1+3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Teknik Direktörümüz Reha Kemal Erginer'e yeniden hoşgeldin diyor, Kulübümüz armasıyla başarılı bir sezon diliyoruz ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021, 16:29